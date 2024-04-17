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17 апреля, 13:50

Кулеба: У Украины есть вопросы к ВВС Британии после помощи Израилю

После активной помощи британских войск Израилю во время массированной атаки Ирана у Киева возникли вопросы к Лондону, в том числе к министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Когда я увидел, что произошло с иранской атакой на Израиль... У меня появились новые вопросы, и я с нетерпением жду предстоящих встреч, в том числе с Кэмероном, которая, как ожидается, состоится на этой неделе, чтобы провести открытые дискуссии", — сказал Кулеба в интервью радио LBC.

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Как писал Life.ru, в ночь на 14 апреля Иран в ответ на обстрел своего консульства в Дамаске нанёс массированный удар по территории Израиля ракетами и беспилотниками. Позже стало известно, что защищаться еврейскому государству помогали партнёры по ООН. Американские военные отчитались об уничтожении свыше 80 иранских дронов, а также шести баллистических ракет. Позже глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Запад не может помогать Украине защищаться от дронов так же, как Израилю, из-за разных условий.

Обложка ©

ТАСС / AP / Johanna Geron

Александра Мышляева
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