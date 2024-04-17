Кулеба: У Украины есть вопросы к ВВС Британии после помощи Израилю

После активной помощи британских войск Израилю во время массированной атаки Ирана у Киева возникли вопросы к Лондону, в том числе к министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Когда я увидел, что произошло с иранской атакой на Израиль... У меня появились новые вопросы, и я с нетерпением жду предстоящих встреч, в том числе с Кэмероном, которая, как ожидается, состоится на этой неделе, чтобы провести открытые дискуссии", — сказал Кулеба в интервью радио LBC.