Боррель: Запад не сможет защитить Украину от дронов, как Израиль

Запад не может помогать Украине защищаться от дронов так же, как Израилю, из-за разных условий. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС.

"Иранские атаки против Израиля проходили над базами Франции, США, Британии и Иордании. Поэтому эти страны отреагировали в рамках самообороны. <...> Но на Украине нет этих баз. <...> Поэтому мы не можем оказывать такую же помощь, обстоятельства совершенно другие", — сказал он.

Боррель напомнил, что Израиль вложил значительные средства в создание "Железного купола" для защиты от атак, и отметил, что даже при наличии необходимых ресурсов невозможно было бы построить подобную систему за одни сутки на Украине. Однако он добавил, что "на месте Владимира Зеленского тоже требовал бы помощи".