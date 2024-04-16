Боррель: Запад не сможет защитить Украину от дронов, как Израиль
Запад не может помогать Украине защищаться от дронов так же, как Израилю, из-за разных условий. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС.
"Иранские атаки против Израиля проходили над базами Франции, США, Британии и Иордании. Поэтому эти страны отреагировали в рамках самообороны. <...> Но на Украине нет этих баз. <...> Поэтому мы не можем оказывать такую же помощь, обстоятельства совершенно другие", — сказал он.
Боррель напомнил, что Израиль вложил значительные средства в создание "Железного купола" для защиты от атак, и отметил, что даже при наличии необходимых ресурсов невозможно было бы построить подобную систему за одни сутки на Украине. Однако он добавил, что "на месте Владимира Зеленского тоже требовал бы помощи".
Ранее Боррель заявлял, что разная позиция ЕС по вопросам Украины и сектора Газа "дорого обошлась" объединению в отношениях с некоторыми странами. По его словам, "решительная" реакция Евросоюза на украинский вопрос была обусловлена единством, тогда как в случае с конфликтом в секторе Газа страны не смогли помешать происходящему.
ТАСС / IMAGO / Didier Lebrun