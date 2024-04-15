Боррель: Разная реакция на конфликт на Украине и в Газе дорого обошлась ЕС

Разная позиция ЕС по вопросам Украины и сектора Газа "дорого обошлась" объединению в отношениях с некоторыми странами. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в личном блоге.

"Отсутствие единства обошлось нам очень дорого в арабском мире, а также во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии. Разница в нашей реакции на войны на Украине и в Палестине была широко использована российской пропагандой", — пишет он.

По словам дипломата, "решительная" реакция Евросоюза на украинский кризис была обусловлена единством объединения, тогда как в случае с конфликтом в секторе Газа страны не смогли помешать происходящему и оказать помощь населению, несмотря на тесные отношения с Израилем и Палестиной.

Боррель считает, что такое отсутствие сплочённости было якобы "широко использовано российской пропагандой", которая возымела успех из-за существующего недовольства "остального мира" действиями Брюсселя. В частности, страны, относящиеся к этой "незападной" части света, были обеспокоены жёсткой миграционной политикой и несправедливостью в международных организациях.

Своими заявлениями Боррель фактически подвёл итоги своей работы на посту главы евродипломатии. Он призывает ЕС не допустить консолидации альянса "весь остальной мир против Запада", для чего, по его мнению, необходимо придерживаться своих принципов "везде, и не только на словах".