Украина предложила Евросоюзу закрыть небо для России и Белоруссии

Киев предложил ввести запрет на авиационный транзит в РФ и Белоруссию, чтобы российский бизнес и туристы ощутили дискомфорт из-за невозможности использовать небо Евросоюза. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Небо ЕС закрыто для российского флота, но мы обсудили с партнёрами закрытие транзита для любых перелётов в Россию и из России", — сообщил политик в эфире телемарафона, добавив, что Украина будет настаивать на таких санкциях.

По его мнению, эта мера создаст для Москвы проблемы в логистике, сделав её дороже, и доставит неудобства. Шмыгаль убеждён, что Литва, Эстония и Латвия поддержат предложение Киева, и намерен работать в этом отношении с Еврокомиссией.