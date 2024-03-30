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30 марта, 01:03

Турецкую Southwind Airlines заподозрили в связях с РФ и запретили полёты над ЕС

Зарегистрированная в Турции авиакомпания Southwind Airlines лишена права совершать рейсы над территорией Евросоюза. Соответствующее решение было принято в Брюсселе 28 марта, оно уже вступило в силу, сообщило издание Turizm Guncel.

Наложенные на перевозчика ограничения связаны с антироссийскими санкциями ЕС, уточнили в TG. Евросоюз считает, что якобы основная доля собственности Southwind Airlines находится в РФ. Фактический контроль над авиакомпанией тоже осуществляет не Турция, уверены страны объединения.

"Southwind Airlines запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии с санкционным регламентом", — пишет издание.

В Turizm Güncel подчеркнули, что теперь авиакомпания вынуждена отменить запланированные рейсы в ряд европейских городов. Заблокированным для турецкого перевозчика оказался и Цюрих, который даже не вводил ограничений.

США будут уведомлять Анкару о нарушающих санкции против РФ турецких компаниях, пишут СМИ
США будут уведомлять Анкару о нарушающих санкции против РФ турецких компаниях, пишут СМИ

А ранее Life.ru рассказывал о том, что самолёт авиакомпании "Россия" без согласования пересёк китайскую границу, когда заходил на второй круг при посадке в Благовещенске. Воздушное судно находилось в чужом воздушном пространстве несколько секунд.

Обложка ©

X / Southwind Airlines

Илья Пушкарев
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