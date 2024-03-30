Турецкую Southwind Airlines заподозрили в связях с РФ и запретили полёты над ЕС

Зарегистрированная в Турции авиакомпания Southwind Airlines лишена права совершать рейсы над территорией Евросоюза. Соответствующее решение было принято в Брюсселе 28 марта, оно уже вступило в силу, сообщило издание Turizm Guncel.

Наложенные на перевозчика ограничения связаны с антироссийскими санкциями ЕС, уточнили в TG. Евросоюз считает, что якобы основная доля собственности Southwind Airlines находится в РФ. Фактический контроль над авиакомпанией тоже осуществляет не Турция, уверены страны объединения.

"Southwind Airlines запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии с санкционным регламентом", — пишет издание.

В Turizm Güncel подчеркнули, что теперь авиакомпания вынуждена отменить запланированные рейсы в ряд европейских городов. Заблокированным для турецкого перевозчика оказался и Цюрих, который даже не вводил ограничений.