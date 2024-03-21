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21 марта, 11:20

Российский самолёт незаконно пролетел над Китаем, но у авиакомпании нашлось объяснение

Рейс "России" залетел в КНР из-за очереди на посадку в Благовещенске

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Россия" неожиданно пересёк китайскую границу при посадке в Благовещенске. По данным Mash, всё произошло случайно, когда самолёт уходил на второй круг. Пилоты, как пишет телеграм-канал, "дали маху" и якобы "в обход инструкций диспетчера" залетели на территорию КНР — благо, всего на несколько секунд.

В Росавиации назвали произошедшее "авиационным инцидентом", а в самой авиакомпании сообщили, что всё было согласовано: с их слов, борт залетел на территорию Китая по решению диспетчеров.

"Рейс осуществлялся в соответствии с командами диспетчерских служб. Траектория движения самолёта была изменена диспетчерами по причине изменения очерёдности пользования воздушным пространством, в связи с полётом другого воздушного судна — вертолёта", — утверждают в а/к "Россия".

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Ранее Life.ru писал, что "Аэрофлот" пытается отсудить 250 миллионов рублей у аэропорта Шереметьево, сотрудник которого уснул за рулём топливозаправщика и протаранил самолёт. Водитель заправщика Scania врезался в Airbus A321, который находился на стоянке.

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АГН "Москва" / Александр Авилов

Марина Калегина
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