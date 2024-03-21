Российский самолёт незаконно пролетел над Китаем, но у авиакомпании нашлось объяснение

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Россия" неожиданно пересёк китайскую границу при посадке в Благовещенске. По данным Mash, всё произошло случайно, когда самолёт уходил на второй круг. Пилоты, как пишет телеграм-канал, "дали маху" и якобы "в обход инструкций диспетчера" залетели на территорию КНР — благо, всего на несколько секунд.

В Росавиации назвали произошедшее "авиационным инцидентом", а в самой авиакомпании сообщили, что всё было согласовано: с их слов, борт залетел на территорию Китая по решению диспетчеров.

"Рейс осуществлялся в соответствии с командами диспетчерских служб. Траектория движения самолёта была изменена диспетчерами по причине изменения очерёдности пользования воздушным пространством, в связи с полётом другого воздушного судна — вертолёта", — утверждают в а/к "Россия".