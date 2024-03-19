Минтранс ответил на призыв ввести режим "открытого неба" в аэропорту Сочи

Введение режима "открытого неба" в сочинском аэропорту сейчас было бы преждевременным — такая мера может плохо сказаться на транспортной доступности направления для россиян. Об этом заявили в Министерстве транспорта России после соответствующего запроса от воздушной гавани, представители которой предложили дать возможность иностранным бортам улетать с российского аэродрома в третьи страны, а не только туда, где они зарегистрированы.

"Введение режима "открытого неба" может негативно сказаться на транспортной доступности данного направления для российских граждан, в связи с чем считаем рассмотрение данного вопроса преждевременным", — цитирует ответ представителя ведомства РИА "Новости".

Сотрудник министерства добавил, что вопрос развития воздушного сообщения с другими странами, несомненно, важен, но для России в приоритете внутренний туризм. При этом воздушная гавань в Сочи — крупный хаб российского юга, от которого зависит приём всех пассажиров, путешествующих в южном направлении.