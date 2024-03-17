В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения из-за атаки БПЛА

После перехвата пяти беспилотников на подлёте к Москве в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности ввели ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов с 09:39 мск 17 марта (воскресенье) на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения", — уточнил пресс-секретарь ведомства.

В Росавиации добавили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.