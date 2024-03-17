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17 марта, 07:37

Пятый беспилотник сбит на подлёте к Москве

Собянин: Атака ещё одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена в Домодедове

Атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву, отражена в Домодедове. Это пятый БПЛА за сегодняшние ночь и утро, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — уточнил градоначальник и добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

В Минобороны со своей стороны заявили, что в 10:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дрон сбит над Московской областью.

Напомним, в ночь на 17 марта четыре украинских беспилотника были сбиты в Подмосковье — в Домодедовском, Раменском и Ступинском городских округах. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в результате происшествия разрушений и пострадавших нет.

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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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