Пятый беспилотник сбит на подлёте к Москве
Собянин: Атака ещё одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена в Домодедове
Атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву, отражена в Домодедове. Это пятый БПЛА за сегодняшние ночь и утро, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — уточнил градоначальник и добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
В Минобороны со своей стороны заявили, что в 10:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дрон сбит над Московской областью.
Напомним, в ночь на 17 марта четыре украинских беспилотника были сбиты в Подмосковье — в Домодедовском, Раменском и Ступинском городских округах. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в результате происшествия разрушений и пострадавших нет.
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