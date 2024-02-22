В Минтрансе РФ разъяснили приказ о сборе данных пассажиров Минтранс РФ: Перевозчики не будут собирать дополнительные личные данные клиентов 22 февраля, 17:13 Перевозчики не будут обязаны собирать дополнительные личные данные клиентов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Российские перевозчики, в том числе авиационные и железнодорожные, не обязаны требовать от пассажиров дополнительные личные данные, кроме тех, что были заявлены в билете. Об этом рассказал заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов, комментируя проект нового приказа ведомства.

"Перечень информации, предлагаемый к нормативному регулированию Минтрансом России, меньше, чем требуемый многими другими странами. При этом новый приказ не обязывает перевозчиков собирать дополнительную информацию о пассажирах, помимо той, которая указывается пассажиром при покупке билета", — объяснил он журналистам.

Министр добавил, что приказ станет правовым основанием для передачи сведений от перевозчиков в автоматизированные централизованные базы персональных данных пассажиров (АЦБПДП). Баканов подчеркнул, что подобные хранилища в полной мере обеспечат защиту поступившей информации.

Напомним, ранее СМИ писали, что перевозчики должны будут передавать в единую базу информацию о банковских картах, IP-адресах, телефонах, e-mail и паролях учётных записей путешественников в России с 1 сентября. Минтранс РФ уже подготовил проект соответствующего приказа. Перевозчики выразили беспокойство, что их обяжут раскрывать данные пассажиров, которые являются конфиденциальными.

Авторы Татьяна Миссуми