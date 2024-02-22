Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

В Минтрансе РФ разъяснили приказ о сборе данных пассажиров

Слуцкий: Депутатов Бундестага стоит признать спонсорами террористического режима

Путин оценил хамские выпады Байдена: Он же не может мне сказать: "Володя, ты молодец"

В белгородском селе дрон ВСУ сбросил взрывчатку на грузовики, два водителя ранены

Кремль показал видео полёта Путина на бомбардировщике Ту-160М от первого лица

Путин пересел со штурвала ракетоносца Ту-160М за руль КамАЗа

Полёт Путина на ракетоносце Ту-160М продлился 30 минут

Бундестаг второй раз запретил поставить ВСУ дальнобойные ракеты для "ударов вглубь России"

Выставку "Россия" на ВДНХ за четыре месяца работы посетили 7 млн человек

Появилось видео с места схода смертоносной лавины на группу россиян в Гималаях

В Минтрансе РФ разъяснили приказ о сборе данных пассажиров

Минтранс РФ: Перевозчики не будут собирать дополнительные личные данные клиентов

22 февраля, 17:13
Перевозчики не будут обязаны собирать дополнительные личные данные клиентов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Перевозчики не будут обязаны собирать дополнительные личные данные клиентов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Российские перевозчики, в том числе авиационные и железнодорожные, не обязаны требовать от пассажиров дополнительные личные данные, кроме тех, что были заявлены в билете. Об этом рассказал заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов, комментируя проект нового приказа ведомства.

"Перечень информации, предлагаемый к нормативному регулированию Минтрансом России, меньше, чем требуемый многими другими странами. При этом новый приказ не обязывает перевозчиков собирать дополнительную информацию о пассажирах, помимо той, которая указывается пассажиром при покупке билета", — объяснил он журналистам.

Министр добавил, что приказ станет правовым основанием для передачи сведений от перевозчиков в автоматизированные централизованные базы персональных данных пассажиров (АЦБПДП). Баканов подчеркнул, что подобные хранилища в полной мере обеспечат защиту поступившей информации.

В Минтрансе разъяснили суть инициативы об ограничениях прохода в аэропорты РФ
В Минтрансе разъяснили суть инициативы об ограничениях прохода в аэропорты РФ

Напомним, ранее СМИ писали, что перевозчики должны будут передавать в единую базу информацию о банковских картах, IP-адресах, телефонах, e-mail и паролях учётных записей путешественников в России с 1 сентября. Минтранс РФ уже подготовил проект соответствующего приказа. Перевозчики выразили беспокойство, что их обяжут раскрывать данные пассажиров, которые являются конфиденциальными.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!