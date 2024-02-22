В России хотят собирать данные об IP-адресах и банковских картах путешественников

Перевозчиков обяжут передавать в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, e-mail и паролях учётных записей путешественников в России с 1 сентября. Минтранс РФ уже подготовил проект соответствующего приказа, пишет "Коммерсант".

"Сейчас в ЕГИС ОТБ собираются паспортные данные, дата поездки и маршрут. Проект нового приказа... расширяет этот перечень. В него добавится информация, которую пассажир указывает при бронировании и покупке билета", — сказано в материале.

Согласно документу, данные должны передавать не только авиаперевозчики, но и операторы водного, железнодорожного транспорта и автотранспорта при междугородном и международном сообщении за исключением рейсов между Москвой и Подмосковьем, а также Санкт-Петербургом и Ленобластью. Источники в Минтрансе заявили изданию, что отслеживание аномалий позволит быстро вычислять преступников.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) после изучения проекта обратила внимание Минтранса на то, что часть указанных данных о пассажирах, в частности логин и пароль учётной записи, является конфиденциальной, а потому не может быть раскрыта без их согласия. В авиакомпаниях поддержали позицию АЭВТ, отметив, что сбор и передача данных накладывают на авиакомпании дополнительные расходы, обязанности и ответственность.