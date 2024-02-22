В России хотят собирать данные об IP-адресах и банковских картах путешественников
СМИ: Минтранс предложил собирать данные об IP-адресах и картах путешественников
Обложка © Агентство "Москва" / Новосильцев Артур
Перевозчиков обяжут передавать в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, e-mail и паролях учётных записей путешественников в России с 1 сентября. Минтранс РФ уже подготовил проект соответствующего приказа, пишет "Коммерсант".
"Сейчас в ЕГИС ОТБ собираются паспортные данные, дата поездки и маршрут. Проект нового приказа... расширяет этот перечень. В него добавится информация, которую пассажир указывает при бронировании и покупке билета", — сказано в материале.
Согласно документу, данные должны передавать не только авиаперевозчики, но и операторы водного, железнодорожного транспорта и автотранспорта при междугородном и международном сообщении за исключением рейсов между Москвой и Подмосковьем, а также Санкт-Петербургом и Ленобластью. Источники в Минтрансе заявили изданию, что отслеживание аномалий позволит быстро вычислять преступников.
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) после изучения проекта обратила внимание Минтранса на то, что часть указанных данных о пассажирах, в частности логин и пароль учётной записи, является конфиденциальной, а потому не может быть раскрыта без их согласия. В авиакомпаниях поддержали позицию АЭВТ, отметив, что сбор и передача данных накладывают на авиакомпании дополнительные расходы, обязанности и ответственность.
А ранее Минтранс РФ подготовил документ, ужесточающий правила обеспечения безопасности в аэропортах страны. Изменения могут вступить в силу уже с 1 сентября 2024 года. Согласно тексту документа, предполагается "не допускать физических лиц на территорию объекта транспортной инфраструктуры без проездных, перевозочных документов, постоянных, разовых пропусков". То есть, вероятно, в аэропорты не смогут попасть ни встречающие, ни провожающие.