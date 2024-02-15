В аэропорты России могут запретить пускать провожающих и встречающих

Минтранс РФ подготовил документ, ужесточающий правила обеспечения безопасности в аэропортах страны. Разработанный ведомством законопроект в данный момент проходит оценку регулирующего воздействия. Изменения могут вступить в силу уже с 1 сентября 2024 года. Постановление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно разработанному Минтрансом документу, предполагается "не допускать физических лиц на территорию объекта транспортной инфраструктуры без проездных, перевозочных документов, постоянных, разовых пропусков". То есть, вероятно, в аэропорты не смогут попасть ни встречающие, ни провожающие.

Ещё одна инициатива Минтранса — привлечь Росгвардию к обеспечению безопасности в воздушных гаванях. Кроме того, работников транспортной безопасности при исполнении могут начать пускать на объекты инфраструктуры с оружием.

Отметим, что в мире есть воздушные гавани, куда не допускают встречающих и провожающих. В частности, в аэропорты Дели или Ташкента люди не могут попасть без билета или пропуска. При этом в Общероссийском объединении пассажиров эту инициативу не поддерживают.

"Те меры безопасности, которые сейчас есть в России, — максимальны. При входе в аэропорты всех досматривают, необходимо пройти через рамку", — заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.