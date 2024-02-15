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15 февраля, 07:14

Пассажир с зажигалкой в виде гранаты спровоцировал коллапс в аэропорту Шереметьево

SHOT: Сотни людей скопились на входе в Шереметьево из-за пассажира с зажигалкой

Сотни людей прямо сейчас стоят в длинной очереди на вход в терминал B московского аэропорта Шереметьево. Как рассказали SHOT пассажиры, толпа образовалась из-за проблем в зоне досмотра: там не хватает сотрудников и работают далеко не все багажные ленты.

Сотни людей скопились на входе в Шереметьево. Видео © Telegram / "Авиаторщина"

Из-за этого некоторые пассажиры уже не успели на регистрацию и посадку. По данным телеграм-канала, проблема возникла из-за пассажира с зажигалкой в виде гранаты, которую у него нашли при досмотре в терминале C. Из-за этого остальным пришлось заходить в аэропорт через терминал B, что и спровоцировало затор. На данный момент все входы открыты.

Тем временем в пресс-службе Росавиации утверждают, что все воздушные гавани столицы, несмотря на непогоду, работают штатно.

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Ранее в Шереметьево уже происходил подобный случай, но уже с боевой гранатой: 26 января там задержали пассажира, который пытался пронести снаряд в самолёт. "Взрывоопасным" пассажиром оказался 34-летний мужчина, ранее судимый за кражу.

Обложка ©

Telegram / "Авиаторщина"

Матвей Константинов
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