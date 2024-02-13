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12 февраля, 23:39

В Саратове закрыли аэропорт Гагарин из-за ледяного дождя

В Саратове из-за ледяного дождя закрыли аэропорт Гагарин. Как уточнили в региональном управлении МЧС, в этой связи задержано четыре рейса.

"В 00:30 (мск) 13.02.2023 от старшего диспетчера ЦПУ аэропорта Гагарин поступило сообщение о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Саратовской области (ледяной дождь) закрыт аэропорт Гагарин, — сообщили в МЧС.

Указано, что из-за непогоды было задержано четыре рейса: Саратов – Москва (Шереметьево), Саратов – Москва (Внуково), Саратов – Санкт-Петербург и Саратов – Минеральные Воды.

Москвичам рассказали, когда со столицы сойдёт ледяная корка
Москвичам рассказали, когда со столицы сойдёт ледяная корка

Ранее Life.ru предупреждал москвичей о ледяном дожде и гололёде. По прогнозам, днём 13 февраля снеговые тучи отойдут за пределы Подмосковья, а к полудню осадки в столице прекратятся и москвичи увидят солнце. Северо-восточные ветры принесут холода, а температура начнёт свой обратный ход — до -2...-7.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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