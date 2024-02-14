Опасные разговорчики трёх приятелей задержали вылет рейса из Сочи на четыре часа

В Сочи на четыре часа задержали вылет рейса из-за опасных разговорчиков между тремя пассажирами. Как сообщает SHOT, трое приятелей, находясь в чистой зоне в аэропорту, то ли в шутку, то ли всерьёз обсуждали, что хотят увидеть, как пассажиры Boeing 737 "взлетят на воздух".

Занимательную беседу подслушали другие пассажиры и сообщили обо всём экипажу и командиру воздушного судна. Подозрительных шутников — 24-летнего Расула М., 25-летнего Дмитрия С. и его ровесника Мамеда И. — сняли с борта и отвели на повторный досмотр.

Кинологи осмотрели самолёт, весь багаж и всех пассажиров, но ничего подозрительного не нашли. Рейс благополучно вылетел в Красноярск спустя почти четыре часа задержки. Грозит ли "юморной троице" какое-то наказание, выясняется.