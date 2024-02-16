В Минтрансе разъяснили суть инициативы об ограничениях прохода в аэропорты РФ Минтранс РФ предложил временно пускать в аэропорты только пассажиров 16 февраля, 16:20 В Минтрансе объяснили суть документа по ограничению прохода в аэропорты. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Минтранс РФ объяснил суть предлагаемого документа, который якобы должен запретить проход в аэропорты встречающим и провожающим в целях безопасности. Так, подобные меры будут вводиться лишь точечно и исключительно в момент наивысшего уровня опасности.

"Проработка модели ведётся во взаимодействии с правоохранительными ведомствами. В частности, допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов", — уточнили в пресс-службе министерства.

Напомним, Минтранс РФ подготовил документ, ужесточающий правила обеспечения безопасности в аэропортах страны. Изменения могут вступить в силу уже с 1 сентября 2024 года. Согласно тексту документа, предполагается "не допускать физических лиц на территорию объекта транспортной инфраструктуры без проездных, перевозочных документов, постоянных, разовых пропусков". То есть, вероятно, в аэропорты не смогут попасть ни встречающие, ни провожающие.

Авторы Татьяна Миссуми