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В Минтрансе разъяснили суть инициативы об ограничениях прохода в аэропорты РФ

Минтранс РФ предложил временно пускать в аэропорты только пассажиров

16 февраля, 16:20
В Минтрансе объяснили суть документа по ограничению прохода в аэропорты. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

В Минтрансе объяснили суть документа по ограничению прохода в аэропорты. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Минтранс РФ объяснил суть предлагаемого документа, который якобы должен запретить проход в аэропорты встречающим и провожающим в целях безопасности. Так, подобные меры будут вводиться лишь точечно и исключительно в момент наивысшего уровня опасности.

"Проработка модели ведётся во взаимодействии с правоохранительными ведомствами. В частности, допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов", — уточнили в пресс-службе министерства.

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Напомним, Минтранс РФ подготовил документ, ужесточающий правила обеспечения безопасности в аэропортах страны. Изменения могут вступить в силу уже с 1 сентября 2024 года. Согласно тексту документа, предполагается "не допускать физических лиц на территорию объекта транспортной инфраструктуры без проездных, перевозочных документов, постоянных, разовых пропусков". То есть, вероятно, в аэропорты не смогут попасть ни встречающие, ни провожающие.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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