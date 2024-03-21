"Аэрофлот" потребовал от Шереметьево 250 миллионов за порчу самолёта

Авиакомпания "Аэрофлот" пытается отсудить 250 миллионов рублей у аэропорта Шереметьево, сотрудник которого уснул за рулём топливозаправщика и протаранил самолёт. Как сообщает SHOT, по этой причине воздушное судно не летает на протяжении трёх лет.

По информации телеграм-канала, 1 августа 2020 года водитель заправщика Scania врезался в самолёт Airbus A321, который находился на стоянке. Росавиация провела расследование и выяснила, что мужчина просто уснул за рулём. В результате водитель топливозаправщика пострадал, его отстранили от работы. Воздушное судно получило серьёзные повреждения обшивки фюзеляжа и оборудования передней части, сразу после инцидента его начали восстанавливать.

Однако отремонтировать Airbus A321 быстро не получилось, процесс занял три года. Тестовый полёт воздушное судно выполнило только в июле 2023-го. Теперь "Аэрофлот" вместе с "Альфастрахованием" пытаются отсудить у Шереметьево деньги, которые были потрачены на восстановление, а также за простой самолёта — 250 миллионов рублей.