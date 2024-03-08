Бар в Москве одел официанток в форму "Аэрофлота" и нарвался на двухмиллионный иск от авиакомпании
"Аэрофлот" отсудил 400 тысяч у московского бара за использование своей символики
Один из московских баров нарвался на двухмиллионный иск от "Аэрофлота" за использование символики авиакомпании. По данным SHOT, взор авиаперевозчика упал на PTASHKA BAR, официанток которого одели в униформу, в которой использовалась знакомая авиалюбителям символика и дизайнерские решения, в том числе товарный знак, зарегистрированный в 2009 году.
Изначально авиакомпания пыталась урегулировать проблему мирно: официально обратилась с просьбой отказаться от такого дизайна, однако бар всё проигнорировал. Тогда перевозчик подал в суд иск с требованием выплатить за нарушение авторских прав солидную компенсацию. Суд претензии принял, но постановил взыскать с заведения лишь 400 тысяч рублей — за незаконное использование дизайна одежды и товарного знака.
Форма официанток, из-за которой "Аэрофлот" подал иск против московского бара. Фото © SHOT
Пример использования символики "Аэрофлота" московским баром. Фото © SHOT
Ранее агентство элитной недвижимости бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева проиграло иск, поданный организацией по защите прав фотографов. Компания использовала фотографию, скачанную из Сети, и заплатит за это 40 тысяч рублей.