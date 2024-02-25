"Нас подставили": Русский бар на Шри-Ланке угодил в скандал из-за вечеринки "только для белых"

На Шри-Ланке в русском баре хотели провести вечеринку с фейсконтролем "только для белых", но такой формат тусовки не оценили местные жители, обвинив заведение в дискриминации. Об этом сообщает SHOT.

Афиша, где анонсируется вечеринка "только для белых" на Шри-Ланке. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Sarayka Lounge

По информации телеграм-канала, вечером 24 февраля в соцсетях анонсировали вечеринку Opening White Party в управляемом выходцами из РФ баре Sarayka Lounge в Унаватуне. Организаторы тусовки ввели главное правило: вход только "для белых". Жители Шри-Ланки распространили информацию с афиши в соцсетях и возмутились, что в бар пустят лишь белокожих иностранцев. Местные связались с организаторами, и те подтвердили, что мероприятие проводится не для ланкийцев. Тогда они обвинили руководство заведения в дискриминации.

После того как на владельцев бара обрушился шквал критики, было принято решение отменить вечеринку. Причём до начала оставалось всего несколько минут. Хозяева принесли публичные извинения и пояснили, что являются лишь арендодателями пространства.

Пост от владельцев русского бара на Шри-Ланке, где планировалась вечеринка "только для белых". Скриншот © Telegram / SHOT

"Произошло недоразумение или нас подставили. "Белая" вечеринка — не наша идея, наша только площадка, и, когда мы соглашались на неё, речь шла только о том, что все гости будут одеты в белый цвет. Фейсконтроль ни в коем случае не подразумевал никаких фильтров по национальности или цвету кожи. Для нас было важно, чтобы гости соблюдали правила вечеринки: были одеты в белое, не вели себя вызывающе, не были пьяны на входе и так далее", — уточнили владельцы бара.

Российское посольство в Шри-Ланке осудило произошедшее и потребовало от граждан РФ уважать законы и традиции острова.