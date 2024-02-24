Красноярский бар проверят на экстремизм после выступления трансвеститов под "Смуглянку"

МВД Красноярска начало проверку после жалобы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной на вечеринку, которая в честь Дня защитника Отечества проводилась в ЛГБТ*-баре Elton bar. Там выступали накрашенные мужчины, переодетые в женщин, под патриотические песни.

В своём телеграм-канале Мизулина выложила видео с мероприятия, заявив, что потребует МВД наказать всех виновных не только за непристойную вечеринку, но и за работу бара после признания международного общественного движение ЛГБТ* экстремистской организацией. На её сообщение сразу отреагировали в органах.

"Сотрудниками ОВД информация была зарегистрирована в установленном порядке с целью проведения соответствующей проверки. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю изданию "Подъём".

А ранее Life.ru сообщал, что полиция Краснодара оштрафовала двух девушек за видео с пропагандой ЛГБТ*. Целовавшиеся на камеру подруги извинились и рассказали, что съёмку затеяли ради хайпа. Они также пообещали, что такого больше не повторится.