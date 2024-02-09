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9 февраля, 16:09

Роскомнадзор проверяет сервис для изучения языков Duolingo на пропаганду ЛГБТ*

Роскомнадзор проверяет сервис для изучения языков Duolingo на пропаганду ЛГБТ*. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Роскомнадзор проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ*",—  говорится в сообщении.

Ранее на Duolingo пожаловалась сибирская правозащитная группа "Радетель". К общественникам обратились родители уфимских школьников, которых возмутило, что в обновлённой версии приложения появились диалоги об однополой любви. В частности, в сервисе теперь есть фраза: "Бен и Питер любят друг друга. Они геи".

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Также Life.ru сообщал, что полиция Краснодара оштрафовала двух девушек за видео с пропагандой ЛГБТ*. Целовавшиеся на камеру подруги извинились и рассказали, что снимали ролик ради хайпа. Девушки также пообещали, что подобное больше не повторится.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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