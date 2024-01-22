"Выставляются напоказ детям": В Госдуме призвали заблокировать смайлики и эмодзи с признаками ЛГБТ*

В современных смартфонах существует около 20 эмодзи, которые пропагандируют ЛГБТ*: однополые пары с детьми, целующиеся, а также беременные мужчины и тому подобные. Всё это видят дети, поэтому необходимо запретить такие смайлики, заявил Лайфу депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Смайлы неслучайно используют во всех постах для повышения вовлечённости, в первую очередь — это детская аудитория. Если так можно выразиться, такая "креативная" оболочка привлекает внимание к контенту. И вот если такие смайлы <...> будут использоваться и выставляться напоказ нашим детям и взрослым, так сказать, для придания индивидуальности контенту, <...> то это и есть самая настоящая пропаганда запрещённой ЛГБТ*-символики", — считает он.

Парламентарий отметил, что такие смайлики нарушают закон, который, к слову, для всех один. Он призвал Роскомнадзор направить соответствующее представление компаниям, продающим в России смартфоны, а также обязать удалить из мессенджеров ЛГБТ*-эмодзи.

Напомним, в конце ноября 2023 года Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией. Его деятельность в нашей стране была запрещена.