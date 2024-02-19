Раздевались за коктейли: В Амурской области пришли в ярость из-за "голой вечеринки" в ночном клубе

В Сети появились видео, которое снято в одном из ночных клубов Белогорска Амурской области. На вечеринке девушки раздеваются и танцуют топлес за коктейли. По команде ведущего молодые люди по очереди выходили в круг и под музыку снимали с себя одежду — смельчаки остались даже без нижнего белья. О случившемся узнал мэр города Станислав Мелюков.

Девушки раздеваются и танцуют топлес за коктейли в ночном клубе в Белогорске. Видео © Telegram / "Благовещенск №1"

"В полиции уже зарегистрирован материал, началась проверка, в результате которой к административной ответственности могут быть привлечены как руководство клуба и ведущий, так и участницы", — написал он в телеграм-канале.