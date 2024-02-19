Раздевались за коктейли: В Амурской области пришли в ярость из-за "голой вечеринки" в ночном клубе
В Амурской области посетители ночного клуба разделись за коктейли
В Сети появились видео, которое снято в одном из ночных клубов Белогорска Амурской области. На вечеринке девушки раздеваются и танцуют топлес за коктейли. По команде ведущего молодые люди по очереди выходили в круг и под музыку снимали с себя одежду — смельчаки остались даже без нижнего белья. О случившемся узнал мэр города Станислав Мелюков.
Девушки раздеваются и танцуют топлес за коктейли в ночном клубе в Белогорске. Видео © Telegram / "Благовещенск №1"
"В полиции уже зарегистрирован материал, началась проверка, в результате которой к административной ответственности могут быть привлечены как руководство клуба и ведущий, так и участницы", — написал он в телеграм-канале.
Мелюков дополнил, что руководство клуба полностью признало свою вину за произошедшее и приняло решение закрыться до окончания проверки. По словам градоначальника, ведущего вызывающего мероприятия уже уволили. Он также указал, что сотрудники ночного заведения будут направлены в волонтёрский отряд для оказания практической помощи участникам спецоперации на Украине (СВО).
А ранее Life.ru рассказывал о другой скандальной "голой вечеринке", которую организовала Анастасия Ивлеева в московском клубе Mutabor 21 декабря. Среди гостей засветилось немало известных личностей, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Джиган. Спустя несколько дней в результате общественного резонанса участники, в том числе сама блогерша, начали записывать извинения. Позднее её бизнес подпал под проверку со стороны налоговиков, а сама она начала судиться с производителем своих чипсов и газировки.
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