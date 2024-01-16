Агентство недвижимости Малафеева заплатит штраф за фото из Интернета
SHOT: Компания экс-вратаря "Зенита" Малафеева проиграла суд по авторским правам
Вячеслав Малафеев. Обложка © ТАСС / Антон Ваганов
Арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск, поданный в отношении агентства элитной недвижимости бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева. Компанию обвинили в использовании фотографии, скачанной из Интернета, сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, иск на компанию недвижимости М16 подала организация по защите прав фотографов "Пейзаж". По их информации, агентство незаконно использовало в оформлении своего сайта снимок фотографа Станислава Забурдаева "Морской Никольский собор в Кронштадте", нарушив авторские права. Теперь компания футболиста должна выплатить истцу 40 тысяч рублей. Малафеев ещё может обжаловать решение суда, на это ему дали 15 дней.
Ранее Лайф писал, что суд взыскал с шеф-повара Ивлева более 600 тысяч рублей за шоу с гигантским рулетом в Екатеринбурге. Оказалось, что телеведущий не доплатил компании, которая занималась оформлением мероприятия. Рулет же вошёл в Книгу рекордов России.