Регион

Уведомления отключены

16 января, 09:58

Агентство недвижимости Малафеева заплатит штраф за фото из Интернета

SHOT: Компания экс-вратаря "Зенита" Малафеева проиграла суд по авторским правам

Вячеслав Малафеев. Обложка © ТАСС / Антон Ваганов

Вячеслав Малафеев. Обложка © ТАСС / Антон Ваганов

Арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск, поданный в отношении агентства элитной недвижимости бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева. Компанию обвинили в использовании фотографии, скачанной из Интернета, сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, иск на компанию недвижимости М16 подала организация по защите прав фотографов "Пейзаж". По их информации, агентство незаконно использовало в оформлении своего сайта снимок фотографа Станислава Забурдаева "Морской Никольский собор в Кронштадте", нарушив авторские права. Теперь компания футболиста должна выплатить истцу 40 тысяч рублей. Малафеев ещё может обжаловать решение суда, на это ему дали 15 дней.

Сеть пивных баров Розенбаума задолжала петербургским коммунальщикам почти полмиллиона рублей
Сеть пивных баров Розенбаума задолжала петербургским коммунальщикам почти полмиллиона рублей

Ранее Лайф писал, что суд взыскал с шеф-повара Ивлева более 600 тысяч рублей за шоу с гигантским рулетом в Екатеринбурге. Оказалось, что телеведущий не доплатил компании, которая занималась оформлением мероприятия. Рулет же вошёл в Книгу рекордов России.

Ян Поланин
  • Новости
  • Вячеслав Малафеев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров