Агентство недвижимости Малафеева заплатит штраф за фото из Интернета

Арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск, поданный в отношении агентства элитной недвижимости бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева. Компанию обвинили в использовании фотографии, скачанной из Интернета, сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, иск на компанию недвижимости М16 подала организация по защите прав фотографов "Пейзаж". По их информации, агентство незаконно использовало в оформлении своего сайта снимок фотографа Станислава Забурдаева "Морской Никольский собор в Кронштадте", нарушив авторские права. Теперь компания футболиста должна выплатить истцу 40 тысяч рублей. Малафеев ещё может обжаловать решение суда, на это ему дали 15 дней.