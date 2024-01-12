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12 января, 10:07

Суд взыскал с шеф-повара Ивлева сотни тысяч рублей из-за майонезного рулета

SHOT: С компании Ивлева взыскали 664 тысячи рублей за шоу с гигантским рулетом

Константин Ивлев и самый большой рулет в России. Обложка © VK / "Екатеринбург, Новости 24"

Константин Ивлев и самый большой рулет в России. Обложка © VK / "Екатеринбург, Новости 24"

Суд удовлетворил иск агентства Graffin-event, в результате чего взыскал с компании ресторатора и телеведущего Константина Ивлева 664 тысячи рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Приготовление гигантского рулета. Видео © Видео © VK / "Да, шеф!"

По информации канала, компания занималась организацией гастрономического фестиваля "Да, шеф", который прошёл в Екатеринбурге в прошлом году. Она привлекла к участию завод "Русагро", предоставивший шеф-повару десятки килограммов майонеза, с помощью которого ресторатор приготовил гигантский рулет для установления рекорда Гиннесса. Кроме того, компания предоставила Ивлеву ростовые куклы, организовала различные мероприятия и занималась оформлением. Позже оказалось, что знаменитый повар не доплатил Graffin-event более полумиллиона рублей, что стало поводом для обращения в суд.

В настоящее время известно, что иск компании удовлетворён в полном объёме. Примечательно, что Ивлев ещё может обжаловать решение, на это у него есть полмесяца.

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Ранее Лайф писал, что гигантский рулет шеф-повара всё же попал в книгу рекордов России. Его вес составил около 41 килограмма. А в сентябре прошлого года Ивлев сумел взыскать с сети "Мясницкий ряд" 3,5 миллиона рублей, которая выпускала продукцию с его фото.

Ян Поланин
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