Суд взыскал с шеф-повара Ивлева сотни тысяч рублей из-за майонезного рулета

Суд удовлетворил иск агентства Graffin-event, в результате чего взыскал с компании ресторатора и телеведущего Константина Ивлева 664 тысячи рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Приготовление гигантского рулета. Видео © Видео © VK / "Да, шеф!"

По информации канала, компания занималась организацией гастрономического фестиваля "Да, шеф", который прошёл в Екатеринбурге в прошлом году. Она привлекла к участию завод "Русагро", предоставивший шеф-повару десятки килограммов майонеза, с помощью которого ресторатор приготовил гигантский рулет для установления рекорда Гиннесса. Кроме того, компания предоставила Ивлеву ростовые куклы, организовала различные мероприятия и занималась оформлением. Позже оказалось, что знаменитый повар не доплатил Graffin-event более полумиллиона рублей, что стало поводом для обращения в суд.

В настоящее время известно, что иск компании удовлетворён в полном объёме. Примечательно, что Ивлев ещё может обжаловать решение, на это у него есть полмесяца.