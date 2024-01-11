Сеть пивных баров Розенбаума задолжала петербургским коммунальщикам почти полмиллиона рублей
В Петербурге коммунальщики из-за долгов подали в суд на сеть баров Розенбаума
Петербургские коммунальщики подали в суд на сеть пивных баров народного артиста России Александра Розенбаума. По данным SHOT, причина — большие долги за вывоз отходов и электричество.
Сеть баров "Толстый фраер" певец основал в далёком 2003 году. Бизнес шёл хорошо. К примеру, в 2022-м годовой доход заведений составил около 180 млн рублей. Но в прошлом году что-то пошло не так, и у сети накопились долги за коммуналку. В итоге "Невский экологический оператор" был вынужден подать в Арбитражный суд на "Толстого фраера".
По данным журналистов, пивная сеть задолжала 385 тысяч рублей за оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Причём долг этот висит уже два года. За это время к нему набежали пени и неустойки. Ещё один иск коммунальщики подали из-за неоплаты электричества. Согласно ему, бары должны выплатить 84 тысячи рублей.
Не так давно Лайф писал, что собственный бар решил открыть певец Леонид Агутин. Он даже зарегистрировал ООО "На сиреневой луне". Доля артиста в компании составляет 33,3%. Известно, что бизнес он делит с управляющим московской концертной площадкой "Главклуб" Михаилом Евграфовым и гендиректором концертного агентства "Мельница" Сергеем Мельниковым.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав