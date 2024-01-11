Сеть пивных баров Розенбаума задолжала петербургским коммунальщикам почти полмиллиона рублей

Петербургские коммунальщики подали в суд на сеть пивных баров народного артиста России Александра Розенбаума. По данным SHOT, причина — большие долги за вывоз отходов и электричество.

Сеть баров "Толстый фраер" певец основал в далёком 2003 году. Бизнес шёл хорошо. К примеру, в 2022-м годовой доход заведений составил около 180 млн рублей. Но в прошлом году что-то пошло не так, и у сети накопились долги за коммуналку. В итоге "Невский экологический оператор" был вынужден подать в Арбитражный суд на "Толстого фраера".

По данным журналистов, пивная сеть задолжала 385 тысяч рублей за оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Причём долг этот висит уже два года. За это время к нему набежали пени и неустойки. Ещё один иск коммунальщики подали из-за неоплаты электричества. Согласно ему, бары должны выплатить 84 тысячи рублей.