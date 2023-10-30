Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь"

Теперь известный по одноимённому хиту певец сможет продавать под этим названием алкогольные, безалкогольные напитки, молочную продукцию и даже оказывать рекламные услуги.

К слову, соответствующую заявку в Роспатент Игорь Николаев подал ещё в апреле. Тогда, правда, он собирался ещё и проводить под торговой маркой маркетинговые исследования и оказывать услуги в сфере музыкального образования.