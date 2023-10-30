Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь"
Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь", пишет SHOТ.
Теперь известный по одноимённому хиту певец сможет продавать под этим названием алкогольные, безалкогольные напитки, молочную продукцию и даже оказывать рекламные услуги.
К слову, соответствующую заявку в Роспатент Игорь Николаев подал ещё в апреле. Тогда, правда, он собирался ещё и проводить под торговой маркой маркетинговые исследования и оказывать услуги в сфере музыкального образования.
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