Регион

Уведомления отключены

27 октября, 11:38
40500

Игорь Николаев показал, как выглядит его 45-летняя дочь от одноклассницы

Игорь Николаев показал фото дочери от первого брака и поздравил её с 45-летием

Российский композитор и певец Игорь Николаев поздравил свою дочь с 45-летним юбилеем, выложив её фото у себя в соцсети. Юлия является дочерью артиста от первого брака с Еленой Кудряшевой.

Юлия, старшая дочь композитора Игоря Николаева от первого брака. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / igor_nikolaev_music

Юлия, старшая дочь композитора Игоря Николаева от первого брака. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / igor_nikolaev_music

"Сегодня день рождения моей старшей доченьки Юли! Красивая дата. Счастья, здоровья, гармонии с собой и с окружающим миром! Люблю тебя и каждый день думаю о тебе", — подписал Николаев снимок.

Композитор был женат на однокласснице Елене Кудряшевой 13 лет. После развода женщина вместе с дочерью улетела в США, где они продолжают жить и сейчас.

У артиста также есть дочь от третьей жены — Юлии Проскуряковой. С певицей композитор познакомился на гастролях в Екатеринбурге. Ей удалось познакомиться с Николаевым после концерта, потом они начали дружить и позже поняли, что хотят быть вместе. В 2015 году у пары родилась дочь Вероника. По словам поклонников, старшая дочь Николаева Юлия очень похожа на Проскурякову внешне.

От Буйнова до Стоянова: Как выглядят внуки и внучки российских знаменитостей

От Буйнова до Стоянова: Как выглядят внуки и внучки российских знаменитостей

Ранее Игоря Николаева экстренно госпитализировали в реанимацию из-за проблем с сердцем. Специалисты смогли стабилизировать состояние композитора. Ему провели сложную операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование. Жена Николаева Юлия Проскурякова заявила, что пережить тяжёлую болезнь мужа ей помогла работа.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Игорь Николаев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров