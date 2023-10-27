Игорь Николаев показал, как выглядит его 45-летняя дочь от одноклассницы
Игорь Николаев показал фото дочери от первого брака и поздравил её с 45-летием
Российский композитор и певец Игорь Николаев поздравил свою дочь с 45-летним юбилеем, выложив её фото у себя в соцсети. Юлия является дочерью артиста от первого брака с Еленой Кудряшевой.
Юлия, старшая дочь композитора Игоря Николаева от первого брака. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / igor_nikolaev_music
"Сегодня день рождения моей старшей доченьки Юли! Красивая дата. Счастья, здоровья, гармонии с собой и с окружающим миром! Люблю тебя и каждый день думаю о тебе", — подписал Николаев снимок.
Композитор был женат на однокласснице Елене Кудряшевой 13 лет. После развода женщина вместе с дочерью улетела в США, где они продолжают жить и сейчас.
У артиста также есть дочь от третьей жены — Юлии Проскуряковой. С певицей композитор познакомился на гастролях в Екатеринбурге. Ей удалось познакомиться с Николаевым после концерта, потом они начали дружить и позже поняли, что хотят быть вместе. В 2015 году у пары родилась дочь Вероника. По словам поклонников, старшая дочь Николаева Юлия очень похожа на Проскурякову внешне.
Ранее Игоря Николаева экстренно госпитализировали в реанимацию из-за проблем с сердцем. Специалисты смогли стабилизировать состояние композитора. Ему провели сложную операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование. Жена Николаева Юлия Проскурякова заявила, что пережить тяжёлую болезнь мужа ей помогла работа.
ТАСС / Михаил Терещенко