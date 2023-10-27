Игорь Николаев показал, как выглядит его 45-летняя дочь от одноклассницы

Российский композитор и певец Игорь Николаев поздравил свою дочь с 45-летним юбилеем, выложив её фото у себя в соцсети. Юлия является дочерью артиста от первого брака с Еленой Кудряшевой.

Юлия, старшая дочь композитора Игоря Николаева от первого брака. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / igor_nikolaev_music

"Сегодня день рождения моей старшей доченьки Юли! Красивая дата. Счастья, здоровья, гармонии с собой и с окружающим миром! Люблю тебя и каждый день думаю о тебе", — подписал Николаев снимок.

Композитор был женат на однокласснице Елене Кудряшевой 13 лет. После развода женщина вместе с дочерью улетела в США, где они продолжают жить и сейчас.