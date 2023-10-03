Жена Игоря Николаева впервые высказалась после тяжёлой болезни мужа

Российская певица и актриса, жена артиста Игоря Николаева Юлия Проскурякова впервые сделала заявление после болезни супруга. По её словам, она смогла справиться со своими переживаниями с помощью работы. Она поблагодарила коллег, с которыми трудилась над проектом "Детектив на все руки – 2".