Жена Игоря Николаева впервые высказалась после тяжёлой болезни мужа
Жена Николаева заявила, что работа помогла ей пережить болезнь мужа
Российская певица и актриса, жена артиста Игоря Николаева Юлия Проскурякова впервые сделала заявление после болезни супруга. По её словам, она смогла справиться со своими переживаниями с помощью работы. Она поблагодарила коллег, с которыми трудилась над проектом "Детектив на все руки – 2".
"Этот проект очень вовремя состоялся в моей жизни... Благодаря ему и ребятам, которые проявляли ко мне чуткость, такт и заботу, я смогла пережить волнительные времена и отвлечься с помощью работы", — написала Проскурякова в телеграм-канале.
Напомним, певца Игоря Николаева 15 сентября экстренно госпитализировали в реанимацию из-за проблем с сердцем. Специалисты смогли стабилизировать состояние артиста. Известно, что ему провели сложную операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование. 20 сентября стало известно, что музыканта перевели из реанимации в стационар, а на следующий день друг артиста сообщил о положительной динамике. Позже сообщалось, что Николаева отпускают домой, но врачи предупредили, что он находится в группе риска из-за распространения ковида.
ТАСС / Александр Щербак