Состояние Николаева улучшилось, его перевели из реанимации в стационар
Mash: Игоря Николаева перевели из реанимации в стационар
Врачи перевели российского музыканта Игоря Николаева из реанимационной палаты в стационар после успешно проведённой операции. Об этом пишет Mash.
По данным телеграм-канала, сейчас его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни точно нет. Если певец будет так же хорошо чувствовать себя и дальше, то уже через неделю или чуть позже его выпишут домой.
Напомним, на прошлой неделе Николаев был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Врачи в ходе обследования обнаружили у артиста следы перенесённого обширного инфаркта: ещё в начале этого года музыкант загремел в клинику, у него тогда как раз его подозревали. В итоге медикам удалось стабилизировать состояние Николаева. При этом вчера стало известно, что пациенту провели тяжёлую операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование.
ТАСС / Сергей Савостьянов