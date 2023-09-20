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20 сентября, 12:41

Состояние Николаева улучшилось, его перевели из реанимации в стационар

Mash: Игоря Николаева перевели из реанимации в стационар

Врачи перевели российского музыканта Игоря Николаева из реанимационной палаты в стационар после успешно проведённой операции. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, сейчас его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни точно нет. Если певец будет так же хорошо чувствовать себя и дальше, то уже через неделю или чуть позже его выпишут домой.

Серов раскрыл причину госпитализации Николаева и рассказал о его состоянии

Серов раскрыл причину госпитализации Николаева и рассказал о его состоянии

Напомним, на прошлой неделе Николаев был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Врачи в ходе обследования обнаружили у артиста следы перенесённого обширного инфаркта: ещё в начале этого года музыкант загремел в клинику, у него тогда как раз его подозревали. В итоге медикам удалось стабилизировать состояние Николаева. При этом вчера стало известно, что пациенту провели тяжёлую операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Николь Вербер
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