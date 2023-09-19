Серов раскрыл причину госпитализации Николаева и рассказал о его состоянии
Певец Серов: Состояние Николаева нормальное, он лёг в больницу для диагностики
Певец Александр Серов. Обложка © Alexander-serov.ru
Разговоры о тяжёлом состоянии 63-летнего музыканта Игоря Николаева — журналистский ажиотаж, а в больницу он лёг для профилактической проверки здоровья. Такое заявление сделал народный артист РФ Александр Серов на фоне новостей о госпитализации композитора после инфаркта.
"Да всё нормально... По моей информации, лёг просто для того, чтобы диагностику сделать. Всё как обычно. Человек лёг просто посмотреть, пощупать, так сказать, себя, что там происходит", — рассказал Серов в беседе с телеканалом "Звезда", добавив, что все пугающие сообщения СМИ о состоянии Николаева являются журналистским ажиотажем.
Напомним, 15 сентября стало известно, что певец Игорь Николаев попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. У звезды обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. В январе этого года музыкант уже попадал в одну из больниц Москвы с подозрением на инфаркт. А 18 сентября появилась информация, что врачам удалось стабилизировать состояние Николаева.