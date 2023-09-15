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15 сентября, 18:35

В Сочи и Краснодаре отменили концерты Николаева после госпитализации с инфарктом

<p>Игорь Николаев. Обложка © ТАСС / Станислав Белковский</p>

Игорь Николаев. Обложка © ТАСС / Станислав Белковский

В Сочи и Краснодаре отменили концерты певца Игоря Николаева, которые должны были состояться 20 и 21 сентября, после сообщений о его госпитализации. В концертном зале "Фестивальный" в Сочи отметили, что причиной стал инфаркт у артиста.

"Билетов нет. Концерт отменён. У артиста инфаркт", — приводит слова кассира "Газета.ru".

Кроме того, как сообщает 161.ru, концерт не состоится и в Ростове-на-Дону — с 19 сентября его перенесли на 19 февраля.

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Лайф напоминает: 15 сентября стало известно, что певец Игорь Николаев переведён в реанимацию. У 63-летней звезды обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. При этом в январе этого года музыкант уже попадал в одну из больниц Москвы с подозрением на инфаркт.

Никита Осипов
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