В Сочи и Краснодаре отменили концерты Николаева после госпитализации с инфарктом
Игорь Николаев. Обложка © ТАСС / Станислав Белковский
В Сочи и Краснодаре отменили концерты певца Игоря Николаева, которые должны были состояться 20 и 21 сентября, после сообщений о его госпитализации. В концертном зале "Фестивальный" в Сочи отметили, что причиной стал инфаркт у артиста.
"Билетов нет. Концерт отменён. У артиста инфаркт", — приводит слова кассира "Газета.ru".
Кроме того, как сообщает 161.ru, концерт не состоится и в Ростове-на-Дону — с 19 сентября его перенесли на 19 февраля.
Лайф напоминает: 15 сентября стало известно, что певец Игорь Николаев переведён в реанимацию. У 63-летней звезды обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. При этом в январе этого года музыкант уже попадал в одну из больниц Москвы с подозрением на инфаркт.