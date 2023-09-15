В Сочи и Краснодаре отменили концерты Николаева после госпитализации с инфарктом

В Сочи и Краснодаре отменили концерты певца Игоря Николаева, которые должны были состояться 20 и 21 сентября, после сообщений о его госпитализации. В концертном зале "Фестивальный" в Сочи отметили, что причиной стал инфаркт у артиста.

"Билетов нет. Концерт отменён. У артиста инфаркт", — приводит слова кассира "Газета.ru".

Кроме того, как сообщает 161.ru, концерт не состоится и в Ростове-на-Дону — с 19 сентября его перенесли на 19 февраля.