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18 сентября, 13:37

Из реанимации пришли воодушевляющие новости о состоянии Николаева после обширного инфаркта

Врачам удалось стабилизировать состояние попавшего в реанимацию Николаева

<p>Певец Игорь Николаев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Певец Игорь Николаев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Врачам удалось стабилизировать состояние российского певца и композитора Игоря Николаева, который попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. По сведениям источника SHOT в медицинских кругах, говорить о полном восстановлении звёздного пациента пока рано, но появились положительные прогнозы.

Есть ещё одна хорошая новость: 63-летний Николаев находится в сознании.

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15 сентября стало известно, что певец Игорь Николаев попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. У звезды обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. В январе этого года музыкант уже попадал в одну из больниц Москвы с подозрением на инфаркт.

Андрей Бражников
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