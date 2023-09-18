Из реанимации пришли воодушевляющие новости о состоянии Николаева после обширного инфаркта
Врачам удалось стабилизировать состояние попавшего в реанимацию Николаева
Певец Игорь Николаев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Врачам удалось стабилизировать состояние российского певца и композитора Игоря Николаева, который попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. По сведениям источника SHOT в медицинских кругах, говорить о полном восстановлении звёздного пациента пока рано, но появились положительные прогнозы.
Есть ещё одна хорошая новость: 63-летний Николаев находится в сознании.
15 сентября стало известно, что певец Игорь Николаев попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. У звезды обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. В январе этого года музыкант уже попадал в одну из больниц Москвы с подозрением на инфаркт.