Из реанимации пришли воодушевляющие новости о состоянии Николаева после обширного инфаркта

Врачам удалось стабилизировать состояние российского певца и композитора Игоря Николаева, который попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. По сведениям источника SHOT в медицинских кругах, говорить о полном восстановлении звёздного пациента пока рано, но появились положительные прогнозы.