Игорю Николаеву провели сложную операцию на сердце
Mash: Игорь Николаев перенёс аортокоронарное шунтирование
Российский певец Игорь Николаев перенёс тяжёлую операцию на сердце. Врачи провели ему аортокоронарное шунтирование, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, медики пошли на такой серьёзный шаг после снимков, на которых диагностировали нарушения кровоснабжения миокарда (закупорку сосудов). Операцию артист перенёс удовлетворительно, сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, он уже дышит сам без помощи ИВЛ.
При следующих улучшениях музыканта переведут в обычную палату, а ещё через пару недель его уже можно будет выписывать. Вот только певца ждёт серьёзная реабилитация — пить ему уже строго-настрого запретили из-за угроз новых проблем со здоровьем.
Как уже рассказывал Лайф, на прошлой неделе Игоря Николаева экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Врачи обнаружили у него следы перенесённого обширного инфаркта: ещё в начале этого года музыкант загремел в клинику, у него как раз подозревали инфаркт. К счастью, медики стабилизировали состояние Николаева. А сегодня народный артист РФ Александр Серов вообще заявил, что его друг лёг в больницу для профилактической проверки здоровья.
ТАСС / Вадим Тараканов