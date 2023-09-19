Игорю Николаеву провели сложную операцию на сердце

По данным телеграм-канала, медики пошли на такой серьёзный шаг после снимков, на которых диагностировали нарушения кровоснабжения миокарда (закупорку сосудов). Операцию артист перенёс удовлетворительно, сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, он уже дышит сам без помощи ИВЛ.

При следующих улучшениях музыканта переведут в обычную палату, а ещё через пару недель его уже можно будет выписывать. Вот только певца ждёт серьёзная реабилитация — пить ему уже строго-настрого запретили из-за угроз новых проблем со здоровьем.