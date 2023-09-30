Регион

Уведомления отключены

30 сентября, 10:14

Плюс 1 млн и никаких перелётов: Раскрыты изменения в райдере Игоря Николаева после тяжёлой болезни

Mash: Игорь Николаев возобновит работу с 10 октября и повысит ценник на миллион

<p>Игорь Николаев. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Игорь Николаев. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

После операции Игорь Николаев сократит количество выступлений и повысит ценник на миллион рублей. По информации Mash, певец возобновит работу с 10 октября, но долгих гастролей пока не планирует.

29 сентября певца выписали из больницы. Ещё на больничной койке он отменил все концерты до конца ноября, включая выступления в Америке. Как рассказал собеседник из окружения Николаева, после общения с врачами он решил брать несколько концертов в месяц с гонораром не менее четырёх миллионов рублей. Выступления планируются только в Москве и области, чтобы не перегружаться.

Врач раскрыл сроки возвращения Игоря Николаева на сцену после коронарного шунтирования

Врач раскрыл сроки возвращения Игоря Николаева на сцену после коронарного шунтирования

Ранее Лайф писал, что 15 сентября Игоря Николаева экстренно госпитализировали в реанимацию на фоне проблем с сердцем. К счастью, усилиями специалистов состояние певца удалось стабилизировать. Уточнялось, что врачи провели ему сложную операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование. 20 сентября стало известно, что музыканта перевели из реанимации в стационар, а на следующий день друг артиста сообщил о положительной динамике. Как предположил шансон-исполнитель Михаил Шуфутинский, его коллега попал в больницу в результате последствий ковида.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Игорь Николаев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров