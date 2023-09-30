Плюс 1 млн и никаких перелётов: Раскрыты изменения в райдере Игоря Николаева после тяжёлой болезни
Mash: Игорь Николаев возобновит работу с 10 октября и повысит ценник на миллион
Игорь Николаев. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
После операции Игорь Николаев сократит количество выступлений и повысит ценник на миллион рублей. По информации Mash, певец возобновит работу с 10 октября, но долгих гастролей пока не планирует.
29 сентября певца выписали из больницы. Ещё на больничной койке он отменил все концерты до конца ноября, включая выступления в Америке. Как рассказал собеседник из окружения Николаева, после общения с врачами он решил брать несколько концертов в месяц с гонораром не менее четырёх миллионов рублей. Выступления планируются только в Москве и области, чтобы не перегружаться.
Ранее Лайф писал, что 15 сентября Игоря Николаева экстренно госпитализировали в реанимацию на фоне проблем с сердцем. К счастью, усилиями специалистов состояние певца удалось стабилизировать. Уточнялось, что врачи провели ему сложную операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование. 20 сентября стало известно, что музыканта перевели из реанимации в стационар, а на следующий день друг артиста сообщил о положительной динамике. Как предположил шансон-исполнитель Михаил Шуфутинский, его коллега попал в больницу в результате последствий ковида.