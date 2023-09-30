Плюс 1 млн и никаких перелётов: Раскрыты изменения в райдере Игоря Николаева после тяжёлой болезни

После операции Игорь Николаев сократит количество выступлений и повысит ценник на миллион рублей. По информации Mash , певец возобновит работу с 10 октября, но долгих гастролей пока не планирует.

29 сентября певца выписали из больницы. Ещё на больничной койке он отменил все концерты до конца ноября, включая выступления в Америке. Как рассказал собеседник из окружения Николаева, после общения с врачами он решил брать несколько концертов в месяц с гонораром не менее четырёх миллионов рублей. Выступления планируются только в Москве и области, чтобы не перегружаться.