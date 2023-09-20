Врач раскрыл сроки возвращения Игоря Николаева на сцену после коронарного шунтирования
Невролог Евдокимов: Николаев сможет вернуться на сцену уже через месяц
Певец Игорь Николаев перенёс серьёзную операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование. Врач-невролог Александр Евдокимов рассказал "Вечерней Москве", что после такого вмешательства состояние пациентов улучшается и они очень быстро возвращаются к привычной жизни.
"Шунтирование позволяет восстановить кровоток, это даёт сердцу пациента вторую жизнь. После операции люди быстро возвращаются в строй, сердце кровоснабжается без перебоев, поэтому риски осложнений минимальные", — пояснил врач.
Врач предположил, что Николаев сможет вернуться на сцену уже через месяц. По словам Евдокимова, аортокоронарное шунтирование даже улучшает качество жизни, операция восстанавливает сердце минимум на пять лет.
Врач рассказал, что после операции сосуды вновь начинают функционировать без перебоев, пациент забывает о проблемах с сердцем на годы. Но периодически они снова могут забиваться, поэтому важно соблюдать рекомендации медиков.
Напомним, 15 сентября стало известно, что певец Игорь Николаев попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. У звезды обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. А 18 сентября появилась информация, что врачам удалось стабилизировать состояние Николаева. Позже певец Александр Серов сообщил о самочувствии коллеги по сцене.
ТАСС / Сергей Савостьянов