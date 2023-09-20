Врач раскрыл сроки возвращения Игоря Николаева на сцену после коронарного шунтирования

Певец Игорь Николаев перенёс серьёзную операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование. Врач-невролог Александр Евдокимов рассказал "Вечерней Москве", что после такого вмешательства состояние пациентов улучшается и они очень быстро возвращаются к привычной жизни.

"Шунтирование позволяет восстановить кровоток, это даёт сердцу пациента вторую жизнь. После операции люди быстро возвращаются в строй, сердце кровоснабжается без перебоев, поэтому риски осложнений минимальные", — пояснил врач.

Врач предположил, что Николаев сможет вернуться на сцену уже через месяц. По словам Евдокимова, аортокоронарное шунтирование даже улучшает качество жизни, операция восстанавливает сердце минимум на пять лет.