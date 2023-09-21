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21 сентября, 14:17

Шуфутинский считает, что Николаев оказался в больнице из-за последствий ковида

Российский певец и композитор Игорь Николаев мог попасть в больницу из-за "остаточных осложнений", возникших после перенесённого ранее коронавируса. Такое мнение высказал шансон-исполнитель Михаил Шуфутинский.

"Единственное, на что, я думаю, можно рассчитывать, что, если бы была какая-то очень сложная ситуация, мы бы об этом знали. Мне кажется, что Игорь пойдёт на поправку скоро", — добавил он.

Кроме того, по словам Шуфутинского, жена Николаева Юлия Проскурякова не обращалась к коллегам певца за помощью. Хотя адвокаты артистов уже связывались с ней и выражали готовность оказать любую поддержку, добавил шансонье в беседе с телеканалом "Звезда".

Друг Николаева сообщил хорошие новости о состоянии композитора

Друг Николаева сообщил хорошие новости о состоянии композитора

Лайф напоминает, что 15 сентября экстренно госпитализированного певца Игоря Николаева перевели в реанимацию из-за проблем с сердцем. У звезды обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. Позднее врачам удалось стабилизировать состояние Николаева. 19 сентября певец Александр Серов сообщил о самочувствии коллеги по сцене.

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ТАСС / Игорь Генералов

Светлана Оперук
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