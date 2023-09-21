Шуфутинский считает, что Николаев оказался в больнице из-за последствий ковида

Российский певец и композитор Игорь Николаев мог попасть в больницу из-за "остаточных осложнений", возникших после перенесённого ранее коронавируса. Такое мнение высказал шансон-исполнитель Михаил Шуфутинский.

"Единственное, на что, я думаю, можно рассчитывать, что, если бы была какая-то очень сложная ситуация, мы бы об этом знали. Мне кажется, что Игорь пойдёт на поправку скоро", — добавил он.