Друг Николаева сообщил хорошие новости о состоянии композитора

Композитор Игорь Николаев очнулся после проведения операции на сердце. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на его друга.

По его словам, хирургическое вмешательство прошло успешно, народный артист уже шутит. Концерты же придётся отменить на полгода, сейчас важно восстановиться и отдохнуть, отметил друг Николаева.

"К врачам Игорь пришёл сам. В феврале медики поставили ему стенты. А сейчас снова боли в сердце начали беспокоить, он решил, что пришло время стенты поменять. Сделали стентирование, но оказалось, что у Игоря поражено несколько сосудов. В таких случаях необходимо коронарное шунтирование", — добавил приятель композитора.