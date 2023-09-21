Друг Николаева сообщил хорошие новости о состоянии композитора
Народного артиста Николаева перевели в общую палату после операции на сердце
Народный артист РФ Игорь Николаев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Композитор Игорь Николаев очнулся после проведения операции на сердце. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на его друга.
По его словам, хирургическое вмешательство прошло успешно, народный артист уже шутит. Концерты же придётся отменить на полгода, сейчас важно восстановиться и отдохнуть, отметил друг Николаева.
"К врачам Игорь пришёл сам. В феврале медики поставили ему стенты. А сейчас снова боли в сердце начали беспокоить, он решил, что пришло время стенты поменять. Сделали стентирование, но оказалось, что у Игоря поражено несколько сосудов. В таких случаях необходимо коронарное шунтирование", — добавил приятель композитора.
Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, артиста уже перевели в общую палату. По оценкам врачей, певец проведёт в больнице ещё около двух недель.
Напомним, 15 сентября стало известно, что певец Игорь Николаев попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. У звезды обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. 18 сентября появилась информация, что врачам удалось стабилизировать состояние Николаева. Позже певец Александр Серов сообщил о самочувствии коллеги по сцене.