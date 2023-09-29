Николаева отпускают из клиники домой, но артист находится в группе риска

Российского певца и композитора Игоря Николаева выписывают из клиники. Врачи отмечают, что в его состоянии фиксируется положительная динамика. Артист продолжит восстанавливаться дома после коронарного шунтирования. Об этом сообщает SHOT .

Уточняется, что медики не видят необходимости постоянного пребывания Николаева в стационаре. Однако его иммунитет после операции остаётся слабым, и сейчас певец находится в опасности из-за распространения коронавируса. Ему рекомендовали минимизировать контакты с посторонними людьми. Также Николаеву посоветовали не покидать дом без надобности. Известно, что недавно пропавшее из графика выступление артиста в Новосибирске вернулось в тур на 7 ноября. Это ближайший концерт Николаева.