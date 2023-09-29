Николаева отпускают из клиники домой, но артист находится в группе риска
Николаева выписывают из клиники в связи с положительной динамикой восстановления
Российского певца и композитора Игоря Николаева выписывают из клиники. Врачи отмечают, что в его состоянии фиксируется положительная динамика. Артист продолжит восстанавливаться дома после коронарного шунтирования. Об этом сообщает SHOT.
Уточняется, что медики не видят необходимости постоянного пребывания Николаева в стационаре. Однако его иммунитет после операции остаётся слабым, и сейчас певец находится в опасности из-за распространения коронавируса. Ему рекомендовали минимизировать контакты с посторонними людьми. Также Николаеву посоветовали не покидать дом без надобности. Известно, что недавно пропавшее из графика выступление артиста в Новосибирске вернулось в тур на 7 ноября. Это ближайший концерт Николаева.
Напомним, 15 сентября певца и композитора Игоря Николаева экстренно госпитализировали в реанимацию на фоне проблем с сердцем. Медики обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. Врачи смогли стабилизировать состояние певца, ему провели сложную операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование. Позже музыканта перевели из реанимации в стационар, об этом стало известно 20 сентября. На следующий день друг артиста рассказал о положительной динамике. Однако 25 сентября сообщалось, что врачи продлили пребывание Игоря Николаева в клинике.
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