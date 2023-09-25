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25 сентября, 12:01

Врачи отказались выписывать Игоря Николаева после тяжёлой операции

Врачи продлили пребывание Игоря Николаева в клинике после тяжёлой операции

Врачи продлили пребывание Игоря Николаева в клинике, из-за чего из его гастрольного тура пропали четыре города. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, народному артисту придётся задержаться в стационаре дольше, чем планировалось. Врачи решили перестраховаться и оставить его под наблюдением, исходя из динамики восстановления. Однако из-за решения медиков пришлось перенести концерты Николаева на следующий год.

Речь идёт о выступлениях в Тюмени, Омске, Новосибирске и Красноярске, которые были запланированы на первую половину ноября. При этом ближайший концерт — выступление в Москве 18 ноября. Билеты на него сейчас продаются за 9–25 тысяч рублей.

Вместе с тем на период реабилитации пришлась кружевная свадьба Николаева с его супругой Юлией Проскуряковой — они вместе уже 13 лет. Несмотря даже на такой важный повод, врачи всё равно не разрешили артисту вернуться домой.

Врач раскрыл сроки возвращения Игоря Николаева на сцену после коронарного шунтирования

Врач раскрыл сроки возвращения Игоря Николаева на сцену после коронарного шунтирования

Напомним, 15 сентября Игоря Николаева экстренно госпитализировали в реанимацию на фоне проблем с сердцем. Врачи провели исследования и обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. К счастью, усилиями лучших специалистов состояние певца удалось стабилизировать. Уточнялось, что врачи провели ему сложную операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование. 20 сентября стало известно, что музыканта перевели из реанимации в стационар, а на следующий день друг артиста сообщил о положительной динамике. Как предположил шансон-исполнитель Михаил Шуфутинский, его коллега попал в больницу в результате последствий ковида.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер
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