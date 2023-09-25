Врачи отказались выписывать Игоря Николаева после тяжёлой операции

Врачи продлили пребывание Игоря Николаева в клинике, из-за чего из его гастрольного тура пропали четыре города. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, народному артисту придётся задержаться в стационаре дольше, чем планировалось. Врачи решили перестраховаться и оставить его под наблюдением, исходя из динамики восстановления. Однако из-за решения медиков пришлось перенести концерты Николаева на следующий год.

Речь идёт о выступлениях в Тюмени, Омске, Новосибирске и Красноярске, которые были запланированы на первую половину ноября. При этом ближайший концерт — выступление в Москве 18 ноября. Билеты на него сейчас продаются за 9–25 тысяч рублей.