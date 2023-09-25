Врачи отказались выписывать Игоря Николаева после тяжёлой операции
Врачи продлили пребывание Игоря Николаева в клинике после тяжёлой операции
Врачи продлили пребывание Игоря Николаева в клинике, из-за чего из его гастрольного тура пропали четыре города. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, народному артисту придётся задержаться в стационаре дольше, чем планировалось. Врачи решили перестраховаться и оставить его под наблюдением, исходя из динамики восстановления. Однако из-за решения медиков пришлось перенести концерты Николаева на следующий год.
Речь идёт о выступлениях в Тюмени, Омске, Новосибирске и Красноярске, которые были запланированы на первую половину ноября. При этом ближайший концерт — выступление в Москве 18 ноября. Билеты на него сейчас продаются за 9–25 тысяч рублей.
Вместе с тем на период реабилитации пришлась кружевная свадьба Николаева с его супругой Юлией Проскуряковой — они вместе уже 13 лет. Несмотря даже на такой важный повод, врачи всё равно не разрешили артисту вернуться домой.
Напомним, 15 сентября Игоря Николаева экстренно госпитализировали в реанимацию на фоне проблем с сердцем. Врачи провели исследования и обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. К счастью, усилиями лучших специалистов состояние певца удалось стабилизировать. Уточнялось, что врачи провели ему сложную операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование. 20 сентября стало известно, что музыканта перевели из реанимации в стационар, а на следующий день друг артиста сообщил о положительной динамике. Как предположил шансон-исполнитель Михаил Шуфутинский, его коллега попал в больницу в результате последствий ковида.
ТАСС / Сергей Бобылев