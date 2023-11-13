Агутин зарегистрировал ООО "На сиреневой луне" и планирует открыть бар
Певец Леонид Агутин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Российский певец и композитор Леонид Агутин зарегистрировал ООО "На сиреневой луне", через эту компанию он планирует открыть развлекательное заведение. Об этом сообщает SHOT.
Английская версия предприятия звучит On The Liliac Moon LLC. При этом в сфере деятельности указаны основные и дополнительные направления: исполнительское искусство, художественное творчество и рестораны, подача напитков, доставка.
Музыкант стал совладельцем компании, его доля составляет 33,3%. Также организация записана на управляющего московской концертной площадкой "Главклуб" Михаила Евграфова и гендиректора концертного агентства "Мельница" Сергея Мельникова.
К слову, тенденция открывать компании с названиями известных песен обретает всё большую популярность. Недавно, например, товарный знак "Выпьем за любовь" зарегистрировал известный певец Игорь Николаев. Теперь музыкант сможет продавать под этим названием алкогольные, безалкогольные напитки, молочную продукцию и даже оказывать рекламные услуги.