Агутин зарегистрировал ООО "На сиреневой луне" и планирует открыть бар

Российский певец и композитор Леонид Агутин зарегистрировал ООО "На сиреневой луне", через эту компанию он планирует открыть развлекательное заведение. Об этом сообщает SHOT.

Английская версия предприятия звучит On The Liliac Moon LLC. При этом в сфере деятельности указаны основные и дополнительные направления: исполнительское искусство, художественное творчество и рестораны, подача напитков, доставка.

Музыкант стал совладельцем компании, его доля составляет 33,3%. Также организация записана на управляющего московской концертной площадкой "Главклуб" Михаила Евграфова и гендиректора концертного агентства "Мельница" Сергея Мельникова.