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21 октября, 08:34

Агутин требует миллион рублей от обвинившего его в заговоре с масонами блогера Мамаева

Агутин требует ещё миллион рублей от блогера Мамаева, который назвал его масоном

<p>Леонид Агутин и Илья Мамаев. Коллаж © LIFE. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © VK / <a href="https://vk.com/celnozor?z=photo9213232_456241168/album9213232_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Илья Мамаев</a></p>

Леонид Агутин и Илья Мамаев. Коллаж © LIFE. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © VK / Илья Мамаев

Российский певец и композитор Леонид Агутин требует ещё один миллион рублей за судебные издержки от тульского блогера Ильи Мамаева, который ещё в 2020 году обвинил артиста в сатанизме и заговоре с масонами. Об этом сообщает SHOT.

Адвокат Агутина рассказал, что сторона Мамаева намеренно затягивала дело. Сначала блогер обманул и сообщил, что он прописан в Орле, поэтому иск подали в орловский суд. Впоследствии стало известно, что он из Тулы. Разбирательство затянулось почти на три года, но суд удовлетворил требование Агутина. Теперь певец хочет взыскать и расходы. Эту сумму оценили в один миллион 96 тысяч рублей.

Напомним, в 2020 году блогер Илья Мамаев обвинил певца Леонида Агутина в том, что тот через клип "Включите свет" "психопрограммирует" своих зрителей, а также заявил, что артист якобы является масоном. Агутин подал на Мамаева иск на один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требование. Блогера также обязали удалить порочащий репутацию артиста ролик и дать опровержение.

Агутин впервые ответил на обвинения в заговоре с масонами

Агутин впервые ответил на обвинения в заговоре с масонами

Илья Суриков
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