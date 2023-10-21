Агутин требует миллион рублей от обвинившего его в заговоре с масонами блогера Мамаева

Российский певец и композитор Леонид Агутин требует ещё один миллион рублей за судебные издержки от тульского блогера Ильи Мамаева, который ещё в 2020 году обвинил артиста в сатанизме и заговоре с масонами. Об этом сообщает SHOT.

Адвокат Агутина рассказал, что сторона Мамаева намеренно затягивала дело. Сначала блогер обманул и сообщил, что он прописан в Орле, поэтому иск подали в орловский суд. Впоследствии стало известно, что он из Тулы. Разбирательство затянулось почти на три года, но суд удовлетворил требование Агутина. Теперь певец хочет взыскать и расходы. Эту сумму оценили в один миллион 96 тысяч рублей.