Агутин требует миллион рублей от обвинившего его в заговоре с масонами блогера Мамаева
Агутин требует ещё миллион рублей от блогера Мамаева, который назвал его масоном
Леонид Агутин и Илья Мамаев. Коллаж © LIFE. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © VK / Илья Мамаев
Российский певец и композитор Леонид Агутин требует ещё один миллион рублей за судебные издержки от тульского блогера Ильи Мамаева, который ещё в 2020 году обвинил артиста в сатанизме и заговоре с масонами. Об этом сообщает SHOT.
Адвокат Агутина рассказал, что сторона Мамаева намеренно затягивала дело. Сначала блогер обманул и сообщил, что он прописан в Орле, поэтому иск подали в орловский суд. Впоследствии стало известно, что он из Тулы. Разбирательство затянулось почти на три года, но суд удовлетворил требование Агутина. Теперь певец хочет взыскать и расходы. Эту сумму оценили в один миллион 96 тысяч рублей.
Напомним, в 2020 году блогер Илья Мамаев обвинил певца Леонида Агутина в том, что тот через клип "Включите свет" "психопрограммирует" своих зрителей, а также заявил, что артист якобы является масоном. Агутин подал на Мамаева иск на один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требование. Блогера также обязали удалить порочащий репутацию артиста ролик и дать опровержение.