Грузовик, перевозивший питание, повредил крыло самолёта с пассажирами в Пулково

Опасный инцидент произошёл в петербургском аэропорту Пулково вечером в пятницу, 8 марта. Спецгрузовик, который привозит на борт питание, повредил крыло самолёта, вылетавшего в Новосибирск, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, в момент столкновения в лайнере уже находились пассажиры. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Позже людей отправили в Новосибирск другим бортом. Судя по кадру с места ЧП, у самолёта повреждён лишь конец крыла. При этом не уточняется, какой авиакомпании принадлежит лайнер, получивший повреждения. По факту произошедшего организована доследственная проверка.