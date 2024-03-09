Грузовик, перевозивший питание, повредил крыло самолёта с пассажирами в Пулково
Повреждённое крыло самолёта в Пулково. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Опасный инцидент произошёл в петербургском аэропорту Пулково вечером в пятницу, 8 марта. Спецгрузовик, который привозит на борт питание, повредил крыло самолёта, вылетавшего в Новосибирск, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По данным ведомства, в момент столкновения в лайнере уже находились пассажиры. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Позже людей отправили в Новосибирск другим бортом. Судя по кадру с места ЧП, у самолёта повреждён лишь конец крыла. При этом не уточняется, какой авиакомпании принадлежит лайнер, получивший повреждения. По факту произошедшего организована доследственная проверка.
"Следователем проведён осмотр места происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего, устанавливается причинённый ущерб", — говорится в сообщении СК.
Ранее Life.ru сообщал, что у самолёта авиакомпании "Россия" загорелся двигатель после вылета из Пулково. Лайнер с 100 пассажирами благополучно совершил посадку, обошлось без пострадавших.