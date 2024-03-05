У самолёта "России" загорелся двигатель после вылета из Пулково Самолёт "России" рейса Петербург – Челябинск вернулся в Пулково из-за пожара 5 марта, 13:51 У самолёта загорелся двигатель после вылета из Пулково. Обложка © Freepik

Самолёт авиакомпании "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга в Челябинск, экстренно вернулся в аэропорт из-за пожара в двигателе на высоте 9500 метров. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл накануне. "Суперджет" со 100 пассажирами на борту поднялся в воздух, когда внезапно сработал сигнал о пожаре в одном из двигателей. Пилоты активировали автоматический огнетушитель, доложили о случившемся на землю и приняли решение вернуться в Пулково. Лайнер благополучно совершил посадку, никто не пострадал.

По предварительной информации, в ходе проведённой проверки выяснилось, что нет заглушки "порта" в первом двигателе, а также зафиксировано частичное отслоение теплоизоляции створки капота реверсивного устройства.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании "Россия", летевший из Москвы на Кубу. Одному из пассажиров стало плохо, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Авторы Татьяна Миссуми