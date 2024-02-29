Летевший на Кубу самолёт экстренно вернулся в Москву из-за здоровья пассажира

В Шереметьево совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании "Россия", летевший из Москвы на Кубу. По данным SHOT, одному из пассажиров стало плохо и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

"Боинг-777" вылетел в Варадеро в 08:44, спустя час полёта лайнер развернулся над Архангельской областью и полетел обратно в сторону Москвы из-за пассажира, которому резко стало плохо. Несколько минут назад самолёт благополучно сел в Шереметьево. Прямо сейчас в салоне работает бригада медиков.