Летевший на Кубу самолёт экстренно вернулся в Москву из-за здоровья пассажира
В Шереметьево совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании "Россия", летевший из Москвы на Кубу. По данным SHOT, одному из пассажиров стало плохо и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
"Боинг-777" вылетел в Варадеро в 08:44, спустя час полёта лайнер развернулся над Архангельской областью и полетел обратно в сторону Москвы из-за пассажира, которому резко стало плохо. Несколько минут назад самолёт благополучно сел в Шереметьево. Прямо сейчас в салоне работает бригада медиков.
А ранее Life.ru рассказывал, как два медика, летевшие рейсом Москва – Якутск, несколько часов по очереди оказывали помощь жаловавшимся на недомогание пассажирам. В тот день Мария Павлова и Луиза Атласова возвращались домой с учёбы.
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