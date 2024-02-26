Якутские медики несколько часов оказывали помощь пяти пассажирам самолёта, которым стало плохо

Два медика, летевшие рейсом Москва – Якутск, несколько часов по очереди оказывали помощь жаловавшимся на недомогание пассажирам. В тот день Мария Павлова и Луиза Атласова возвращались домой с учёбы. По словам последней, первой о плохом самочувствии сообщила женщина.

"Командир экипажа не стал разворачивать воздушное судно, а мы помогли ей. И потом началось… в течение почти всего рейса пассажиры друг за другом жаловались на самочувствие. Мы весь рейс были на ногах, помогали то одному, то другому", — рассказала она в беседе с kp.ru.

Неизвестно, что именно обострило хронические заболевание и вызвало проблемы с давлением у пассажиров, однако, по словам очевидцев, на борту было очень душно и пахло перегаром. Всего пожаловались пять человек: трое мужчин и две женщины. Причём у всех были разные симптомы.

Например, у одного из пассажиров был гипертонический криз и высокое давление, а одна женщина злоупотребила назальным спреем, из-за чего заработала сердечную недостаточность. Кроме того, стало плохо и иностранцу, с которым пришлось общаться через переводчика. На ногах медики были большую часть шестичасового полёта.

"Даже стюардесса сказала, что за 20 лет полёта впервые видит такое количество заболевших за рейс", — добавила Атласова.