Летевший из Владивостока самолёт экстренно сел в Благовещенске из-за пассажирки, которой стало плохо

В понедельник, 26 февраля, в Амурской области экстренно сел самолёт, выполнявший рейс Владивосток – Новосибирск. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Благовещенска из-за состояния здоровья одного из пассажиров, сообщил пресс-секретарь местной воздушной гавани Антон Сильвоник.

"Сегодня в 8:20 (2:20 по московскому времени) в аэропорту Благовещенска приземлился самолёт, следовавший по маршруту Владивосток – Новосибирск, из-за состояния здоровья одного из пассажиров", — подчеркнул представитель аэропорта в беседе с РИА "Новости".

Сильвоник дополнил, что пассажира забрали медики, после чего самолёт вылетел из аэропорта далее по маршруту.