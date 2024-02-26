Летевший из Владивостока самолёт экстренно сел в Благовещенске из-за пассажирки, которой стало плохо
В Благовещенске экстренно приземлился самолёт из-за состояния пассажира
В понедельник, 26 февраля, в Амурской области экстренно сел самолёт, выполнявший рейс Владивосток – Новосибирск. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Благовещенска из-за состояния здоровья одного из пассажиров, сообщил пресс-секретарь местной воздушной гавани Антон Сильвоник.
"Сегодня в 8:20 (2:20 по московскому времени) в аэропорту Благовещенска приземлился самолёт, следовавший по маршруту Владивосток – Новосибирск, из-за состояния здоровья одного из пассажиров", — подчеркнул представитель аэропорта в беседе с РИА "Новости".
Сильвоник дополнил, что пассажира забрали медики, после чего самолёт вылетел из аэропорта далее по маршруту.
А ранее Life.ru рассказывал, что самолёт, летевший из Ульяновска в Сочи, экстренно приземлился в Махачкале. Причина — пассажир с гипертонией, которому стало плохо во время полёта.
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