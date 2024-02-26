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26 февраля, 07:21

Летевший из Владивостока самолёт экстренно сел в Благовещенске из-за пассажирки, которой стало плохо

В Благовещенске экстренно приземлился самолёт из-за состояния пассажира

В понедельник, 26 февраля, в Амурской области экстренно сел самолёт, выполнявший рейс Владивосток – Новосибирск. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Благовещенска из-за состояния здоровья одного из пассажиров, сообщил пресс-секретарь местной воздушной гавани Антон Сильвоник.

"Сегодня в 8:20 (2:20 по московскому времени) в аэропорту Благовещенска приземлился самолёт, следовавший по маршруту Владивосток – Новосибирск, из-за состояния здоровья одного из пассажиров", — подчеркнул представитель аэропорта в беседе с РИА "Новости".

Сильвоник дополнил, что пассажира забрали медики, после чего самолёт вылетел из аэропорта далее по маршруту.

Пассажир в ужасе снял из иллюминатора, как у самолёта в полёте начало отрываться крыло
Пассажир в ужасе снял из иллюминатора, как у самолёта в полёте начало отрываться крыло

А ранее Life.ru рассказывал, что самолёт, летевший из Ульяновска в Сочи, экстренно приземлился в Махачкале. Причина — пассажир с гипертонией, которому стало плохо во время полёта.

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Unsplash / emanuviews

Дарья Нарыкова
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