Пассажир в ужасе снял из иллюминатора, как у самолёта в полёте начало отрываться крыло

Самолёт Boeing 757-200 американской авиакомпании United Airlines совершил вынужденную посадку в городе Денвере из-за повреждения крыла. Пугающее видео из салона воздушного судна опубликовала в социальных сетях жена снявшего его пассажира Кевина Кларка.

Boeing с отрывающимся крылом экстренно садится в Денвере. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kimberly Clarke

Воздушное судно выполняло полёт из Сан-Франциско в Бостон со 165 пассажирами на борту. Один из очевидцев рассказал, что вскоре после взлёта ощутил резкую вибрацию и шум. Лётчики тоже услышали неладное, впоследствии оказалось, что у самолёта было серьёзное повреждение крыла. Кимберли написала, что, к счастью, всё обошлось благополучно: аварии удалось избежать, никто не пострадал.