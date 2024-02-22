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22 февраля, 05:00

Супруги устроили пьяный и эпичный дебош на рейсе до Шри-Ланки, но в итоге остались в Москве

SHOT: В Шереметьево пьяные пассажиры устроил дебош на борту самолёта "Россия"

В столичном Шереметьево случилось происшествие на борту самолёта "России", летевшего на Шри-Ланку. Как передаёт телеграм-канал SHOT, там устроил дебош один из пассажиров, после чего к представлению подключилась и его супруга.

Пьяный дебошир в самолёте в Шереметьево. Видео © t.me / SHOT

Инцидент произошёл ещё во вторник вечером, 20 февраля. Перед вылетом в Коломбо один из пассажиров сильно напился. Уже на борту воздушного судна мужчина начал кричать и возмущаться, что ему ничего не нравится. Впоследствии были вызваны сотрудники полиции и службы авиационной безопасности, которые скрутили дебошира и вывели его из салона.

По данным портала, больше всех из-за случившегося расстроилась жена нарушителя спокойствия, которая судя по видео, также была пьяной. Когда его забрали, она рухнула на пол, начала реветь и возмущаться, что же не так с её супругом.

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Ранее Life.ru писал, что самолёт Airbus A320 авиакомпании Royal Air, выполнявший рейс Катиклан – Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге. Всему виной был загоревшийся пауэрбанк.

Обложка ©

t.me / SHOT

Алексей Соловьёв
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