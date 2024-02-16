Пьяная пассажирка рейса Дубай – Москва закатила концерт с галлюцинациями на борту "Победы"
SHOT: В Москве задержали дебоширку из Дубая, устроившую "шоу" на борту самолёта
В Москве задержали пьяную пассажирку рейса Дубай – Москва, которая закатила концерт прямо во время полёта. В неадекватном состоянии она начала обливать других водой, ложилась к ним на колени, находясь под действием галлюцинаций, сообщает SHOT.
Девушка по имени Мария привлекла внимание стюардесс, когда рейс "Победы" уже готовился к посадке во Внуково. Сидевшая в седьмом ряду пассажирка начала неадекватно себя вести. Она неразборчиво кричала и ругала всех вокруг, а также обливала соседей водой. При этом связно ответить на вопросы бортпроводников пассажирка не смогла, потому что в момент общения у неё были галлюцинации.
После посадки её передали сотрудникам скорой. Теперь с Марией разбираются полицейские.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Сочи на четыре часа задержали вылет рейса из-за подозрительных разговоров между тремя пассажирами. Находясь в чистой зоне в аэропорту, они обсуждали, что хотят увидеть, как пассажиры Boeing 737 "взлетят на воздух". Это передали экипажу и командиру воздушного судна. Шутников отправили на досмотр.
ТАСС / Роман Пименов