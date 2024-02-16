Пьяная пассажирка рейса Дубай – Москва закатила концерт с галлюцинациями на борту "Победы"

В Москве задержали пьяную пассажирку рейса Дубай – Москва, которая закатила концерт прямо во время полёта. В неадекватном состоянии она начала обливать других водой, ложилась к ним на колени, находясь под действием галлюцинаций, сообщает SHOT.

Девушка по имени Мария привлекла внимание стюардесс, когда рейс "Победы" уже готовился к посадке во Внуково. Сидевшая в седьмом ряду пассажирка начала неадекватно себя вести. Она неразборчиво кричала и ругала всех вокруг, а также обливала соседей водой. При этом связно ответить на вопросы бортпроводников пассажирка не смогла, потому что в момент общения у неё были галлюцинации.

После посадки её передали сотрудникам скорой. Теперь с Марией разбираются полицейские.